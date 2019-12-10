وباء حمى الضنك يجتاح ناطع في البيضاء والسلطة المحلية تعلن حالة الطوارئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ البيضاء

أعلنت السلطة المحلية بمديرية "ناطع" في محافظة البيضاء، حالة الطوارئ بعد تسجيل 30 إصابة بحمى الضنك وحالة وفاة واحدة.



وأكدت مصادر طبية أنه تم الإبلاغ عن ٣٠ حالة حمى ضنك في عزلة "مسور" وحالة وفاة واحدة لطفلة بسبب حمى الضنك خلال أسبوعين فقط.

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ولفتت إلى أن العدد لازال في تزايد في عزلة مسور بسبب انتشار البعوض بكثرة".

وأكدت أنه تم إرسال فريق الاستجابة السريعة في المديرية لمعاينة الحالات وتقديم بعض الأدوية.

كما وجه المحافظ بنزول فريق طبي بصورة عاجلة وإعلان حالة الطوارئ في المديرية ومناشدة المنظمات الانسانية إنقاذ سكان مديرية ناطع من هذا الوباء الفتاك الذي ينتشر بسرعه بسبب انتشار البعوض