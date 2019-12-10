الجوف.. منظمة إنسان تنظم فعالية لذوي الاحتياجات الخاصة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ الجوف نظمت جمعية "إنسان" للتنمية وجمعية المعاقين والمعاقات حركياً بمحافظة الجوف ،اليوم، فعالية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار (بإرادتي أتحدى إعاقتي).

Advertisements وأكد وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي، حرص السلطة المحلية بأوضاع المعاقين وتقديم يد العون والمساعدة لهم. بدوره دعا مدير جمعيه إنسان عادل الروحاني إلى فتح مركز تدريبي للمعاقين وتدريبهم على المهارات المختلفة.. وأشاد الحاشدي بدعم وجهود السلطة المحلية في تبنى احتياجات ومطالب المعاقين بالمحافظة

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