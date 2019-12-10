شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة زيادة رسوم الوافدين في السعودية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان،أنه لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية الإثنين، أنه لا يوجد حاليا نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، واذا حصل تعديل سوف يعلن في وقته كما أعلنا التعديل على القطاع الصناعي".

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وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في 24 سبتمبر الماضي، أن تتحمل الدولة اعتباراً من 1 أكتوبر، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وبدأت السعودية تطبيق "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع.

