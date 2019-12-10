شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات تكشف مصير رفيق درب الحمدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي عن مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن مصير قائد اللواء السابع مدرع، في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي، الرائد علي قناف زهرة. وقالت دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع في حكومة مليشيا الحوثي، إنها ستمنح مكافأة مالية كبيرة لمن يقدم معلومات تكشف مصير زهرة وفقاً لصحيفة 26 سبتمبر الخاضعة لسيطرة المليشيات. جديد "الخليج 365" Advertisements يأتي ذلك بعد أيام من مناشدة سميرة علي قناف زهرة- عضو فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني بالكشف عن مصير والدها المخفي قسراً منذ يوم جريمة اغتيال الرئيس الحمدي في 11 أكتوبر 1977.



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