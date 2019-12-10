شكرا لمتابعة خبر عن قرار عاجل ومفاجئ الان : من أمير قطر بشأن القمة الخليجية في السعودية (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة صادمة ومرعبة .. شاهد أكبر براكين العالم العربي يهدد سلامة السعوديين (فيديوهات وتفاصل مدهشة) صدمة كبيرة للملك سلمان وولي عهده بعد الكشف عن اكبر شركة في السعودية يمتلكها زعيم الحوثيين .. وفروعها منتشرة في كل مدن المملكة (شاهد) اغتيالات مستمرة في العاصمة الموقتة عدن .. تعرف على ضحية الجديد عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويمسح بكرامة معين عبد الملك البلاط ويطلق هذا التهديد المرعب للشرعية كلها (تفاصيل طارية)

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