عاجل وفي غاية الخطورة : مفاجأة صادمة ومرعبة .. شاهد أكبر براكين العالم العربي يهدد سلامة السعوديين (فيديوهات وتفاصل مدهشة)

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عدن - ياسمين التهامي - فجر الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، مفاجأة صادمة للمواطنين والأجانب المقيمين على الأراضي السعودية.

وأكد المسند على أن الجزيرة العربية تجثم فوق مئات البراكين العظيمة الخامدة منذ آلاف السنين، حيث يقدر العلماء وقت نشوئها إبان انفصال أرض العرب عن قارة أفريقيا، ونشوء البحر الأحمر قبل ما يقارب 25 مليون سنة، ويبلغ عدد البراكين فقط في منطقة المدينة المنورة حوالي 400 بركان.

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وأشار إلى أن البراكين تنتشر في العالم العربي، وخصوصا حول حوض البحر الأحمر، وتصنف على أنها خامدة.

وتنتشر البراكين عموما في العديد من الدول العربية، مثل أجزاء من جبال أطلس في المملكة المغربية، وجبال الأحجار في صحراء الجزائر، وكذلك جبل العرب في سورية، وبعض المناطق المتناثرة في الشمال العراقي والجنوب الأردني.

وتنتشر أيضا على طول الساحل الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية وصولاً جنوباً حتى مُرتفعات عسير، وأيضاً تنتشر في جبال الحجر الواقعة بين الإمارات العربية المُتحدة وسلطنة عُمان وكذلك الجبال الداخلية في السلطنة.