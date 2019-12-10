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عدن - ياسمين التهامي - "الاسم" معركة شرسة بين السعودية والإمارات بعد اختيار هذه الشخصية البارزة ... فيصل القاسم يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن رئيس الوزراء الجديد

كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم عن خلافات غير معلنة بين دولتي السعودية والإمارات.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": صراع سعودي إماراتي في لبنان على اسم رئيس الحكومة الجديد،،، الإمارات رشحت حليفها سمير الخطيب، فاعترضت السعودية وطار سمير الخطيب. يبدو راح تندلع الصراعات بين الرياض وابو ظبي في الفترة القادمة في أكثر من مكان وبشكل رهيب. هيك بيقولو. جديد اب برس : لغز الاغتيالات في عدن ينكشف اخيرا من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي Advertisements وأضاف: مخطئ من يعتقد أن ما يجري في لبنان أمر داخلي، فهو جزء من لعبة التغيير الديمغرافي المستمرة منذ 9 سنوات بدءاً من العراق وسورية. وكانت نقطة البداية نشر الفساد لأبعد مدى ومن ثم استغلال الثورات ومطالبها المحقة وتحويلها إلى حروب دموية لتحقيق المشاريع الدولية الجهنمية في المنطقة.

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