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عدن - ياسمين التهامي - لهذا السبب ... ضربة موجعة لعيدروس الزبيدي ومشروع الإمارات في اليمن ... استقالة بن بريك من قيادة المجلس الانتقالي

قدمت القيادية بالمجلس الانتقالي الجنوبي ليلى بن بريك استقالتها من المجلس الانتقالي.

وقالت بن بريك في رساله إستقالتها من المجلس أنها كانت تتطلع أن يكون لها دورا يسهم في تعزيز العمل في أوساط هيئات وأنشطة المجلس المختلفة وبالذات المساهمة في أنشطة الجمعية الوطنية واضافت بن بريك أنها كأحد سيدات حضرموت كانت أمنيتها أن يكون للمجلس وهئيته الوطنية دورا معززا فاعلا في خدمة حضرموت للإرتقاء بها ولكن واقع الحال لم يكن وفقا لما كانت تطمح اليه .

واضافت بن بريك أنه وفي هذا السبيل واجهت جملة من النقد واللوم بحضرموت عندما إختارت الوقوف مع الانتقالي معتقدة أن ذلك سيقدم خدمة جليلة لحضرموت .

مشيرة إلى أنها ووجهت بمواقف معادية من قبل قيادات وأعضاء المجلس الإنتقالي لأنها نادت بوضع حضرموت بما يناسبها من مكانتها الجغرافية والسكانية وما تمتلك من ثروات .

ويرى مراقبون ان هناك تصدع في المجلس الانتقالي الجنوبي خصوصا بعد سيطرة ضالعية عليه واقصاء

لمحافظات كبيرة كحضرموت وعدن وأبين. جديد اب برس : لغز الاغتيالات في عدن ينكشف اخيرا من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي Advertisements

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