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صنعاء - ياسمين الخيامي - والد مجرم تجرد من كل معاني الانسانية والرحمة واقدم على هذا الفعل المحرم شرعًا بحق ابنته الثلاثينية..وطفلته الصغرى تفضحه

2019/12/10 الساعة 10:56 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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