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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون القيادي الاماراتي الكبير الذي دعا لغزو قطر..شاهد كيف قلب الصحن واشعل مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المصالحة مع قطر

2019/12/10 الساعة 09:56 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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