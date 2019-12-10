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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست دولة الامارات..دولة خليجية محافظة تباغت الجميع وتعلن رسميا السماح بشرب الخمور علنا..وتطبيق القرار يبدأ من يوم غدا الاربعاء ( تفاصيل صادمة )

2019/12/10 الساعة 09:17 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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