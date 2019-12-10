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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس مهدي مقولة ولا السنباني..هذا هو الخائن الحقيقي الذي قصم ظهر علي عبد الله صالح وطعنه من الخلف وسلمه لقمة سائغة للحوثيين ( صورة الخائن + الاسم )

2019/12/10 الساعة 09:06 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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