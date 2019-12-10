شاهد : صور تسحر الناظرين .. زوجة الفنان كاظم الساهر في أول ظهور لها تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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عدن - ياسمين التهامي - منذ انتشار صورة جديدة، يوم الثلثاء، للفنان #كاظم_الساهر مع الفتاة التونسية التي سبق أن نشرت صورتهما منذ أشهر، وقيل إنها الفتاة التي يعيش معها قصة حب، حتى انتشر خبر زواجه منها بسرعة البرق. واستند متابعون في مواقع التواصل إلى تأكيد من صحافي عراقي يدعي حيدر التميمي. وبدأت تنتشر للساهر صورة مع امرأتين مختلفتين، والقول إنّ كل واحدة منهما هي زوجته.

واللافت أن الفتاتين تحملان اسم سارة، إلا أن الأولى تونسية والثانية مغربية. واختلط الأمر على الجمهور بين "السارتين"، وتساءلوا: "زوجة كاظم من تكون؟".

وما لا يعرفه كثيرون، أن سارة المغربية هي مهندسة ديكور، نفّذت ديكور منزل الساهر في المغرب. وهي من أشد المعجبات به، وتحضر حفلاته باستمرار. وكانت حاضرة في حفله الأخير في الولايات المتحدة الأميركية.

أما الفتاة الثانية، وهي التي انتشرت صورتها إلى جوار الساهر، فهي سارة التونسية. ويوجد في الصورة ابنه وسام وبعض الأصدقاء، وهم أقرباء زوجة ابنه وسام السابقة، الأمر الذي جعل البعض يطلق شائعة زواج كاظم منها، لكونها موجودةة معه في جلسة عائلية.

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مصادر موثوقة أكدت لـ"لنهار" أن كل الأخبار التي نشرت في الساعات الـ24 الماضية غير صحيحة، وأن الساهر لم يتزوج أبداً، ولا يفكر بالزواج.

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