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ذمار.. مقتل 3 من قيادات الحوثي في ظروف غامضة

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

ذمار.. مقتل 3 من قيادات الحوثي في ظروف غامضة

الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت مصادر محلية مقتل ثلاثة قيادات في مليشيات الانقلاب الحوثية، بظروف غامضة في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، مرجحة ان تكون ضمن التصفيات داخل أورقة الجماعة.

 

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وأضافت المصادر أن القيادات الثلاثة قتلوا برصاص مسلحين مجهولين دون أن تكشف الجماعة عن كيفية مصرعهم أو المكان الذي تم تصفيتهم فيه.

 

وبينت المصادر ان من بين تلك القيادات قيادي يكنى بـ “أبو صالح” وآخر يكنى بـ” أبو زيد”، بينما لم يتم التعرف عن كنية القيادي الثالث.

 

وكان ثلاثة من قادة المليشيا قد قتلوا على الطريق العام في المحافظة ذاتها الشهر الماضي

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