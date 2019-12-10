تقرير أممي: مليشيا الحوثي تجوِّع 6 مليون مواطن يمني

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير أممي: مليشيا الحوثي تجوِّع 6 مليون مواطن يمني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
اتهم تقرير أممي ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بتجويع 6 ملايين يمني في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الحديدة، والضالع، وحجة.
واتهم التقرير، وفق ما أوردت صحيفة عكاظ، اليوم الثلاثاء، الميليشيا بمنع وصول المساعدات، مشيراً إلى أن الوصول للمدنيين، صعب للغاية بسبب قيود مليشيات الحوثي في مناطق وجودها.
وأشار التقرير الأممي إلى أن نقص الوقود، والغاز في تلك المناطق يؤدي إلى انقطاع الكهرباء، والماء، والصرف الصحي، والخدمات الصحية، وزيادة كلفة السلع الأساسية، إضافةً إلى الإجراءات والقيود التي تفرضها الميليشيا على المشتقات النفطية والغاز.
وذكر التقرير بأن الميليشيا رفضت الموافقة على 11 مشروعاً لإنقاذ حياة 4.1 ملايين شخص بتمويل يبلغ 32 مليون دولار.
وكانت مصادر حكومية مطلعة في تعز، كشفت أن الميليشيا رفضت رفع الحصار عن المدينة بناء على طلب وفد أممي زار المحافظة في الأسبوع الماضي، كما ترفض الإفراج عن ثلاث شحنات من المساعدات الغذائية والأدوية، احتجزتها في منتصف الشهر الماضي، بينها معدات طبية، وأدوية لأمراض مزمنة كانت مخصصة لمستشفى الثورة في تعز.
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