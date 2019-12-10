عدن .. الحزام الأمني ينفي أنباء اغتيال احد منتسبيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نفى قائد قوات الحزام الامني في قطاع المنصورة النقيب كمال الحالمي الشائعات التي تحدثت عن عملية اغتيال مساء اليوم طالت احد ضباط كتيبة احتياط ٢ الحزام الامني في قطاع المنصورة محمد الهندي.



Advertisements

وقال النقيب الحالمي ان محمد الهندي لم يتعرض الى اي محاولة اغتيال ولا صحة لما تداول وذلك لكونه احد ضباط قطاع الحزام الامني للمنصورة مشيرا الى ان كل محاولات اخافة جنود وضباط الكتيبة عبر هذه الشائعات تزيد من عزيمتهم واصرارهم على تطهير المديرية من خلايا الارهاب والفوضى.

وطالب النقيب الحالمي المواقع الاخبارية وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي الى تحري الدقة والمصداقية مؤكد على نشر تصريح للهندي نفسه خلال الساعات القادمة.

وتشهد مديريات العاصمة عدن حالة امنية مستقرة خلال يومنا هذا بعد قيام امن عدن والحزام الامني وقوات الدعم والاسناد بحملات امنية واسعة وكذلك انتشار امني لمنع حركة الدرجات النارية الغير مرقمة وكذلك حمل السلاح الغير مرخص والسيارات الغير مرقمة.