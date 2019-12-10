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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الميليشيات تشن حملة إعتقالات في مسقط رأس صالح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
شنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، الأسبوع الماضي، حملة إعتقالات طالت العشرات من أبناء مديرية سنحان مسقط راس الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء .
وذكرت جريدة عكاظ، أن مليشيا الحوثي إعتقلت الأسبوع الماضي عشرات من أبناء مديرية سنحان مسقط رأس الرئيس السابق خشية أن تكون هذه المديرية منطلقاً لمقاومة شعبية قادمة، ومركز عمليات لإدارة تصفية القيادات الحوثية.
وشهدت عدد من مناطق مديرية سنحان مواجهات عنيفة بين مسلحين قبليين وميليشيا الحوثي الإنقلابية بالتزامن مع ذكرى إنتفاضة الثاني من ديسمبر التي أعلنها الرئيس السابق عام 2017م قبل إغتياله .
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