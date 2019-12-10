صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في بني صباح برازح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، كانون الأول 10، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف صاروخي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن عام 2015

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