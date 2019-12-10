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صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في بني صباح برازح

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اليمن العربي ـ صعدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في بني صباح برازح

الخليج 365 ـ صعدة

قصفت القوات ، اليوم الثلاثاء، كانون الأول 10، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

 

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وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.

 

وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف صاروخي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن عام 2015

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