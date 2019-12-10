شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير عسكري يفند خروقات الميليشيات لإتفاق الهدنة في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

فند تقرير عسكري يمني خروق ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية القائمة بموجب اتفاق استوكهولم واليت تجاوزت أكثر من 2400 قتيل وجريح منذ سريانها في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



وأوضح التقرير الذي بثه المركز الإعلامي لألوية العمالقة الحكومية، أن الميليشيات الحوثية ارتكبت أبشع الجرائم والمجازر الوحشية بحق المدنيين، حيث تعددت وسائل الإجرام وتنوعت أساليب الخروق والانتهاكات بحق المدنيين منذ اللحظات الأولى لدخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ وحتى اللحظة الراهنة.

وذكر التقرير العسكري أن الميليشيات قامت باستهداف وقصف المدن والأحياء السكنية ومنازل المواطنين في الحديدة بمختلف القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة، ولم تقتصر جرائم الميليشيات على ذلك بل عمدت إلى الاستهداف المباشر للمواطنين وزرع حقول الألغام المنتظمة والعشوائية والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية ومزارع المواطنين، وهو ما تسبب في سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى المدنيين في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

ومع اكتمال عام منذ بدء الهدنة وصفها التقرير بـ«العقيمة»، وقال: «زادت خلالها معاناة أبناء الحديدة ولم تستطع حمايتهم من بطش وإجرام ميليشيات الحوثي، حيث بلغت حصيلة إجمالي عدد القتلى من المدنيين منذ 217 شخصاً وعدد الجرحى 2152 جريحاً معظمهم من النساء والأطفال».

واستعرض التقرير التفصيلي حصيلة القتلى والجرحى من المواطنين الذين سقطوا خلال فترة الهدنة الأممية في مناطق متفرقة منها «التحيتا، والجبلية، والحيمة، والمتينة، وحيس، والخوخة، والغويرق، والمغرس، والجاح، والدريهمي، والطائف، والجريبة، والحالي، والحوك، ومنظر، والمسنا»، مؤكداً سقوط 7 قتلى و88 جريحاً في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة في الأسبوع الأول للهدنة من الفئات العمرية المختلفة (النساء والرجال والأطفال).

وفي مستهل عام 2019 ذكر التقرير أن الميليشيات واصلت سلسلة جرائمها الوحشية بحق المدنيين، ورفعت من وتيرة انتهاكاتها على امتداد مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة وبشكل يومي.

ففي شهر يناير (كانون الثاني) 2019 أوقعت الميليشيات أعداداً كبيرة من المدنيين ضحايا سقطوا جراء عمليات القصف والاستهداف وانفجار الألغام والعبوات الحوثية، حيث بلغ عدد الضحايا 25 قتيلاً و224 جريحاً معظمهم من النساء والأطفال. وفي شهر فبراير (شباط) 2019، بلغ عدد القتلى 23 شخصاً، وعدد الجرحى 199 جريحاً.

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وفي شهر مارس (آذار) -وفق التقرير- سقط من المدنيين 20 شخصاً وبلغ عدد الجرحى 166 جريحاً. أما في شهر أبريل (نيسان) فبلغ القتلى من المدنيين 16 شخصاً، فيما بلغ عدد الجرحى 153 جريحاً. وارتفع عدد القتلى في شهر مايو (أيار) جراء انتهاكات الحوثيين وسقط على أثرها 18 قتيلاً، وعدد الجرحى 179 جريحاً.

وبلغ عدد القتلى في شهر يونيو (حزيران) من المواطنين 17 شخصاً، فيما بلغ عدد الجرحى 190 جريحاً. وبينما رفعت الميليشيات من وتيرة انتهاكاتها ضد المدنيين في شهر يوليو (تموز)، بلغ عدد القتلى 18، وعدد الجرحى 200 جريح.

وفي شهر أغسطس (آب)، بلغ عدد الضحايا من المدنيين 14 شخصاً، و198 جريحاً. وفي شهر سبتمبر (أيلول)، بلغ عدد القتلى 23 والجرحى 197. وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول)، بلغ عدد الضحايا المدنيين 21 قتيلاً، و212 جريحاً.

وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكر التقرير العسكري أن عدد القتلى بلغ 15 وعدد الجرحى 146 جريحاً.

وأشار التقرير إلى أن جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي تتصاعد يوماً بعد آخر بحق المدنيين الأبرياء في مختلف مديريات ومناطق محافظة الحديدة مستخدمةً أبشع الوسائل الإجرامية، مسجلةً بذلك كبرى المجازر والجرائم الإنسانية بحق المدنيين في اليمن.

كان وزير دفاع الميليشيات الحوثية محمد العاطفي، قد توعد في وقت سابق باستخدام المزيد من الأسلحة المتطورة التي زعم أن الجماعة تقوم بتصنيعها، «بكوادر محلية في سباق مع الزمن».

وزعم القيادي الحوثي أن جماعته باتت تملك من القدرات التسليحية الجديدة والمتطورة ما يرعب أعداء الجماعة، بما في ذلك أسلحة الدفاع الجوي التي قال إن جماعته قطعت شوطاً كبيراً في تطويرها. وهدد القيادي الحوثي بقدرات جماعته البحرية، وقال إنها «في أعلى مستويات الجاهزية وتمتلك من الأسلحة والمنظومات ما يجعلها قوة بحرية فاعلة جنوب البحر الأحمر والمنطقة عموماً».