شكرا لقرائتكم خبر عن في قضية أشعلت غضب الشارع السعودي ...سيدة سعودية "مطلقة" تنتقم من زوجها شر انتقام وتجبره على هذا الفعل الذي لم يتوقعه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألزم قاضي محكمة التنفيذ بجدة مواطنا بتسديد 115 ألف ريال تمثل إجمالي نفقة لأم و4 من الأبناء والبنات ثبت إهماله لهم منذ تطليقها منذ 8 أعوام. وبحسب “عكاظ”، استند أمر التنفيذ إلى الحكم الصادر للزوجة المطلقة بأحقيتها وأبنائها للنفقة من زوجها السابق، ليلزمه قاضي التنفيذ بتنفيذ ما ورد في السند التنفيذي خلال 5 أيام قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وعقب مضي الأيام الـ5 تم إيداعه السجن حتى سدد كامل المبلغ، وتضمّن الحكم إلزام المواطن، بتسليم طليقته مبلغ 2000 ريال شهرياً كنفقة مستقبلية لأولاده الأربعة. جديد "الخليج 365" Advertisements كما قضت محكمة الأحوال الشخصية في واقعة أخرى باستقطاع 3500 ريال نفقة لزوجة وأطفالها الـ5 من راتب طبيب طلق زوجته قبل 10 أشهر، وأكدت أن يكون الحسم آلياً من مرتبه وإيداع مبلغ النفقة المحكوم به في حساب الزوجة آلياً.

وتم إبلاغ الجهة المختصة بذلك، كما تقرر إلزامه بسداد 8500 ريال قيمة سداد فواتير علاج ودراسة وإيجار متأخر تقاعس الأب عن سدادها بحجة انشغاله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في قضية أشعلت غضب الشارع السعودي ...سيدة سعودية "مطلقة" تنتقم من زوجها شر انتقام وتجبره على هذا الفعل الذي لم يتوقعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.