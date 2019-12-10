شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تحمل سفاحا وتلقي بطفلها بين أنياب الكلاب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثرت الشرطة المصرية على جثة رضيع عمره أسبوعا نهشته الكلاب بإحدى القرى. وبالتحريات تبين أن الرضيع ضحية علاقة محرمة، وتم القبض على والدته والتى أكدت أنها خافت من افتضاح أمرها وقررت التخلص منه. جديد "الخليج 365" Advertisements وبفحص الجثة تبين أنه لم يتبق منها سوى الرأس واليدين وأجزاء من الصدر فقط وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

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