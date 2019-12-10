شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : صحيفة نيويورك تايمز تفاجئ الجميع وتكشف عن عن واقعة كانت وراء غضب الضابط السعودي ودفعته لتنفيذ هجوم فلوريدا " قد تقضي على تواجد السعوديين بشكل نهائي في امريكا " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الاثنين، مفاجأة حول سبب غضب الضابط السعودي، قبل تنفيذ هجومه على القاعدة الأمريكية في ولاية فلوريدا.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وذكرت الصحيفة، أن الشاب محمد الشمراني، منفذ الهجوم على القاعدة الأمريكية، قد تعرض للإهانة في وقتٍ سابق هذا العام من قِبل أحد المدربين، الذي فعل ذلك أمام زملائه.

وأضافت أن "الشمراني" غضب غضبًا شديدًا وقدم شكوى رسمية ضد المدرب، جاء فيها أن الأخير وصف شاربه بـ"الشارب الإباحي" في إشارةٍ إلى ممثل إباحي، وأضاف خلال الشكوى "شعرت بالغضب: لماذا يقول ذلك أمام الفصل".

ولم يكتفِ المدرب بالسؤال الجماعي، لكنه تحول إلى الملازم "الشمراني" ليسأله حول ما إذا أراد السؤال مناديًا إياه بـ "porn stash" في إشارةٍ لأحد ممثلي الإباحية، قبل أن يتابع المدرب ساخرًا "ماذا؟ هل لم تشاهد نجمًا إباحيًّا من قبل؟".!!

وبحسب "نيويورك تايمز" فإن الموقف الذي تعرض له "الشمراني" تسبب في غضبه لفترةٍ طويلة، رغم وقوعه في إبريل/نيسان الماضي.

وأشارت إلى أن طالبين أمريكيين في الفصل ساعداه على تقديم شكواه عن الواقعة، التي أفاد أنها وقعت في نهاية حصة للأرصاد الجوية، عندما سأل المعلم جيمس داي، عما إذا كان لدى الطلاب أي أسئلة قبل أن ينصرفوا.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، قال في وقت سابق، يوم الأحد، إن الدافع وراء حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا في ولاية فلوريدا الأمريكية، وتسبب في مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر ما زال مجهولًا.

وقالت مجموعة "سايت" التي تراقب المحتوى المتطرف على الإنترنت إن "الشمراني" نشر على ما يبدو انتقادًا لحروب الولايات المتحدة في دول غالبية سكانها من المسلمين، ونقل اقتباسًا لزعيم "تنظيم القاعدة "، الراحل أسامة بن لادن، على "تويتر" قبل ساعات من تنفيذه الهجوم.

وعبر "الشمراني" في تغريدة باللغة الإنجليزية، عن كرهه للشعب الأمريكي بسبب "ارتكابه جرائم ليست فقط ضد المسلمين ولكن أيضًا ضد الإنسانية".

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن مطلق النار كان برتبة ملازم ثاني في الجيش السعودي، منخرطًا ببرنامج تدريب الطيران بقاعدة بنساكولا الجوية في فلوريدا، في حين قال مسؤول في الولاية إن مطلق النار يخدم بسلاح الجو السعودي.

ويعمل في القاعدة الأمريكية نحو 16 ألف عسكري و7400 مدني، بحسب الموقع الالكتروني لقاعدة بينساكولا.