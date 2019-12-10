شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة ..."زينبية روسية"تتسبب بحصار قرية بمحافظة صنعاء واعتقال العشرات تمهيدا لاعدامهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت " زينبية روسية " في حصار قرية سيان التابعة لمديرية سنحان بمحافظة صنعاء وقيام الحملة العسكرية الحوثية بحبس العشرات من أهالي المنطقة بتهمة قتل زوجها .

وقالت مصادر محلية اليوم الإثنين أن زوجة القتيل الحوثي سليم أحمد مفتاح الاسدي والتي تنتمي إلى بلاد الروس وزوجها القتيل والذي ينتمي إلى محافظة ذمار وقتل في انتفاضة ديسمبر 2017م كغيره من مئات القتلى والجرحى طالبت باستثناء قتلة زوجها من العفو الذي أصدره رئيس المجلس السياسي للانقلابيين صالح الصماد والذي بموجبه تم إطلاق المئات من المقاتلين التابعين للرئيس السابق علي عبد الله صالح .

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وأضافت المصادر أن زوجة الاسدي - والتي تحولت إلى " زينبية " وهو مصطلح يجرى على الشرطة النسائية الحوثية وكما تجرى العادة فأن المليشيا تقوم بتحويل زوجات قتلاهم إلى زينبيات لمن ارادت ذلك - بعد إستثناء قتله زوجها قامت بتحريك حملة حوثية وهو ماتمخض عن الزج بالعشرات من أبناء قرية سيان في سجون المليشيا الحوثية .

هذا وكان الاسدي والمعين كمشرف ثقافي لمديرية سنحان من قبل المليشيا قد تعرض للقتل في أحد النقاط بسنحان وهو بسلاحه وبرفقه مقاتلين حوثيين آخرين بعد امتناعهم عن التوقف في نقطة عسكرية تابعة لعناصر موالية للرئيس صالح وهو مانتج عن إصابته بعيار ناري في رأسه وتم إسعاف الاسدي إلى مستوصف سيان لكنه فارق الحياة في المستشفى .

هذا وقد قدم العديد من الحوثيين شهادتهم ضد مجموعة من الأشخاص من قرية سيان وهو ما قد يعرض خمسة أشخاص على الأقل للإعدام بتهمة القتل على الرغم من عدم توفر الإصرار والترصد في عملية القتل وإصدار العفوا العام .

الجدير ذكره أن عدد من عناصر المليشيا منهم علي محمد ابو حورية وماجد أمين حاتم وعبد الملك حمود وغيرهم من متحوثي المنطقة قد أدلوا بشهداتهم ضد جميع من كان في النقطة العسكرية وهو مايهدد هؤلاء بالاعدام على الرغم من أن الاسدي قتل من قبل شخص واحد نظرا لإصابته بعيار ناري فقط .