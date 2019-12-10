شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5سنوات و3ملايين ريال غرامة مالية... تحذير لكل المقيمين والوافدين في المملكة من هذه العبارات عبر رسائل الواتس اب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المحامي السعودي محمد التمياط أن مصممي ملصقات تطبيق “واتساب” المسيئة تحت رقابة الأجهزة الأمنية ، مشيرًا إلى أنه إذا تضرر أي شخص من أي ملصق، يحق له محاسبة المتسبب وفق الإجراءات القانونية.

وأضاف التمياط -في تصريحات لـه أنه في الفترة الأخيرة انتشر في تطبيق “واتساب” ملصقات (صور على سبيل المثال لا الحصر) “لبعض المشاهير أو شعارات الأندية الرياضية أو غيرها الكثير”، ويوجد معها عبارات من باب السخرية أو التهكم أو بعض الألفاظ الخادشة للحياء، مؤكدًا أن مثل تلك الأفعال مُجرَّمة بناء على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

جديد "الخليج 365"

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وحول عقوبة مصممي تلك الرسومات، قال “التمياط” إنها تختلف بحسب كل فعل مُجرَّم، لكنها تكون بين السجن مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في بعض الحالات.

وأضاف “التمياط” أنه في الحالات الكبيرة، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وناشد “التمياط” مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي توخي الحذر، وعدم الانجراف أو التساهل بمثل هذه التصرفات.

وحذر مراقبون المقيمون بالمملكة من عمل ملصقات وعبارات عليها اساءات حتى ولو مزحا مايعرضهم الى غرامة وعقوبة.