عاجل : السعودية تعلن رسميا ميزانيتها لعام 2020 ...لن تصدق ضخامتها

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عدن - ياسمين التهامي - توقعت مصادر أن يتم، اليوم الاثنين، إعلان تفاصيل الموازنة العامة للمملكة للعام المقبل 2020 والبيانات الفعلية للنفقات والإيرادات للدولة في العام الجاري 2019
وخلال إعلان الميزانية التمهيدية، قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي.
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وتنخفض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7% “28 مليار ريال” عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخياً للمملكة.
وقدرت المملكة إيرادات 2020 بقيمة 833 مليار ريال، حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة 9.2% “84 مليار ريال”، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال.
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