شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : باستخدام صورايخ نووية ...إسرائيل تعلن عن ضربة عسكرية خاطفة لدول الخليج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إيران تحضر ضربة جديدة لدول الخليج، حسب المعلومات الاستخباراتية لدي إسرائيل.

واضاف لصحيفة Corriere Della Sera على هامش منتدى "الحوار المتوسطي" في روما، أن إسرائيل تتواصل مع السعودية في المجال الأمني، مهددة إيران بـ"جبهة سعودية إماراتية أمريكية" حال تجاوزها ما وصفه بـ"الخط الأحمر".

جديد "الخليج 365"

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وقال وزير الخارجية: "لا يمكنني الخوض في التفاصيل، لكن لدينا مصالح مشتركة. وهذا الأمر يمكننا من رصد وإحباط كل التهديدات المعروفة بالنسبة لنا".



وأضاف: "لكن تهديد إيران لا يستهدف فقط السعودية أو إسرائيل، لأننا نتحدث هنا عن صواريخ طويلة ومتوسطة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية. وفي هذا السياق ليس من باب المصادفة أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا توجهت إلى الأمم المتحدة، قائلة إن إيران انتهكت الاتفاق وهذا يعني بدء تكوّن جبهة موسعة للتصدي للتهديد الإيراني".

وشدد كاتس على أن إسرائيل تنظر في احتمال "قصف إيران"، وتابع: "نعم، هذا خيار قائم، لن نسمح لإيران بإنتاج أو امتلاك الأسلحة النووية. سنتحرك عسكريا إذا كان هذا خيارنا الأخير".

وأضاف: "نعتقد أن الضغط والعقوبات من قبل الولايات المتحدة فعالة، ونتوقع تراجعا في محاولات إيران امتلاك الأسلحة النووية ودعم التنظيمات الإرهابية، لكن تحقيق ذلك سيكون أسهل حال وجود تأييد من طرف الدول الأوروبية".

وتابع: "تؤكد لنا العمليات ضد السعودية وناقلات النفط أن إيران لا تزال تشعر نفسها قوية، وتقول معلوماتنا الاستخباراتية إن إيران تنوي توجيه ضربة جديدة لدول الخليج. ولهذا السبب التهديد بالعقوبات غير كاف".

[speakol]