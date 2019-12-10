شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب الفيديوهات الإباحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ، بمقطع فيديو للراقصة جوهرة، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي ”انستجرام”، فيديو جديد لها والذي يعد بمثابة أول ظهور بعد أزمة الفيديوهات التي انتشرت لها عبر مواقع التواصل.

وجاء ذلك بعد تداول أنباء تفيد بالقبض على الراقصة الروسية على خلفة اتهامها بنشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات جنسية برفقة شاب مصري.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وكان عاصم قنديل المحامي، وكيل الراقصة جوهرة، قدَّم مذكرة إلى هيئة محكمة جنح مستأنف الجيزة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط الموجهة في حق موكلته، كما دفع أيضا ببطلان تفتيش محل إقامتها، وانعدام الدليل على قيامها بالتهمة الموجهة إليها وعدم جدية التحريات.

وحجزت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الدفع المقدم من الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا”، والشهيرة بـجوهرة باستئناف حكم حبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، للحكم فى جلسة 28 ديسمبر الجاري.