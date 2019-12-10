شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق جنسيته ...التحقيق في العثور على جثة مقيم داخل مستنقع مياه في مكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثرت الجهات الأمنية على جثة مقيم داخل مستنقع مياه، في العاصمة المقدسة. وباشرت بشرطة جرول التحقيق، في الواقعة بعدما تم إخراج الجثمان بواسطة الدفاع المدني، ولا تزال التحقيقات جارية. جديد "الخليج 365" Advertisements يذكر أن الشاب مالي الجنسية ويبلغ 16 عامًا من العمر، وقد تقدمت أسرته ببلاغ عن فقدانه.

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