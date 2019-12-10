شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصدر مقرب من تركي آل شيخ يكشف حقيقة وفاته وموعد العزاء"شاهد الفيديو" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على الشائعات المتداولة عن وفاته، بمقطع فيديو سخر فيه من الخبر، معلنا بشكل ساخر عن موعد العزاء .
ووفقا للفيديو، ظهر آل الشيخ الموجود حاليا في رحلة علاجية بالولايات المتحدة،و تبدو عليه علامات الانزعاج من الشائعة المتداولة وقال ” سمعت خبر وفاتي ، أحسن الله عزاكم فيني ونتقبل التعازي بعد موسم الرياض.
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