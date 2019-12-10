شكرا لقرائتكم خبر عن أنقذ نفسك ..."تعرف" على الهواتف التي سيتم توقف تطبيق واتساب فيها بداية العام القادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت تقارير صحفية تحذيراً لكل مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، من أن التطبيق لن يعمل على عدد من الهواتف بعد 22 يوماً. جديد "الخليج 365" Advertisements وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، إلى أن عدداً كبيراً من الهواتف سيدخل ضمن قائمة الممنوعين من العمل على منصة "واتساب". وسيفقد أي شخص يحمل هاتفاً من نظام تشغيل "ويندوز فون" إمكانية الدخول على "واتساب"، اعتباراً من 31 ديسمبر 2019. كما أن كل مَن يحمل هاتف آيفون، يعمل بنظام تشغيل أقدم من "آي أو إس 7"، ومَن يحمل هاتف أندرويد بإصدار أقل من "أندرويد 2.3.7" ستتوقف خدمة "واتساب" لديهم بحلول 1 فبراير 2020. وبرّر "واتساب" قراره بأن إيقاف دعم تلك الهواتف القديمة، حتى يتم تركيز الجهود على منصات الهواتف الذكية التي يستخدمها الأغلبية العظمى من الناس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنقذ نفسك ..."تعرف" على الهواتف التي سيتم توقف تطبيق واتساب فيها بداية العام القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.