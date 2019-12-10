شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سفير اليمن لدى القاهرة يقوم بهذا العمل الغير اخلاقي ويهين الموسيقار "احمد فتحي" والأخير يفاجئة بهذا الرد "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر خاصة ليمن دايركت عن تعرض الموسيقار الكبير أحمد فتحي لإساءة بالغة من سارق المنح التعليمية بالقاهرة وسفير هادي الكارثة محمد مارم، وذلك بإسقاط اسم الموسيقار فتحي من كشوفات المستحقات الشهرية باعتباره مستشاراً بصفة اعتبارية لدوره الكبير في إشهار الأغنية اليمنية في المحافل الدولية ورفع اسم اليمن عالياً في كل الدول العربية.

وتأتي إساءة السفير اللص مارم بعد أسابيع من انتشار فضيحة صفعه من قبل المستشار معوضة في أحد فنادق القاهرة، وتم توثيقه من كاميرات الفندق، وتداوله الناشطون بشكل واسع.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وتلقى "الخليج 365" شكوى ومناشدة من نخبة من اليمنيين فيما يلي نصها:

.................

أحمد فتحي وجزاء سنمار

الموسيقار اليمني العالمي أحمد فتحي الذي خدم الاغنية اليمنية طوال أربعة عقود والذي يُعد بمثابة السفير المتجول للفن اليمني في أكبر المسارح والمحافل اليمنية ، من مسرح الأوبرا وحفلاته المتعددة إلى كبريات المسارح في روما ولندن وموسكو عبر مسرحها الشهير (تشايكوفسكي ) ، وحيث قدم اعظم السيمفونيات العالمية التي يفاخر بها العرب العالم و أمام كبار الشخصيات والقيادات العالمية ، من الملكة اليزابيت إلى إمبراطور اليابان الذي دُهش وهو يستمع إلى ساكورا المرتبطة بالذائقة الفنية لليابان ، فتحي الإنسان وسمفونياته الخالدة ببعدها الإنساني التي لن يكون أخرها سمفونيته الشهيرة عن (نيلسون مانديلا) او تلك التي شارفت على الإنتهاء المعنونة بالمهاتما غاندي ، أحمد فتحي الذي هُظمت حقوقه منذ بداياته الأولى بفعل منظومة الفساد ظل وفياً لبلده وعنوانً للفن اليمني في مختلف العواصم العربية والعالمية ، لم يتنكر لوطنه وطوال اربعة عقود غنى وتغنى بالوطن وأظهر الوجه المشرق له كونه أحد أبرز رموز الموسيقى العربية في العصر الحديث ، لم يحظى بذلك القدر الذي تصنعه الدول لقاماتها ومبدعيها كل ما حصل عليه هو تعيينه مستشار بصفة اعتبارية في سفارة بلاده في القاهرة بدون مرتب وفي الأونة الأخيرة كانت مكافأته هي أن يتم اسقاط وشطب أسمه من قائمة الدبلوماسيين مع عدد آخر من الرموز الوطنية وهو مايعني عدم تجديد لوحة سيارته الدبلوماسية وسحبها ، انه جزاء جزاء سنمار هكذا تصرف السفير اليمني في القاهرة محمد مارم دون الرجوع لوزارة الخارجية التي استغربت ذلك التصرف ، الأوساط الثقافية اليمنية في داخل وخارج اليمن عبرت عن استيائها واستنكارها الشديد إزاء تصرف السفير اليمني في القاهرة ، بحق أحد رموز الفن في اليمن والوطن العربي وبدورنا نعلن عن تضامنا مع الموسيقار احمد فتحي الذي قدّم ولا يزال يقدم الكثير للأغنية اليمنية ونناشد رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي والاخ رئيس الوزراء معين عبدالملك وقف هذا الاجراء القسري الذي يأتي خارج إطار العرف الدبلوماسي والذي لا يستند إلى اللوائح المنظمة للقواعد الدبلوماسية كونه تصرف شخصي من قبل السفير الذي من المفترض أنه يخضع لتوجيهات وزارة الخارجية وهو الأمر الذي يفتقر إليه القرار التعسفي للسفير .

"شارك المنشور وأضف اسمك"

الموقعون عدد من المثقفيين والكُتّاب ..وهم على النحو التالي :-

سهير السمان

عبدالرحمن الرياني

أحمد ناجي أحمد النبهاني

أحمد الأغبري

المخرج عبدالرحمن السماوي

عادل حسين ضيف الله الدبيس

عبدالباري طاهر

نبيلة الحكيمي

محمد سيف ناجي الحسني

يحيي العرشي وزير الثقافة الأسبق

هند قطران

د. محمد الشميري

عبد الرحمن الغابري

سامية الأغبري

محمد مشهور

علاء الدين الشلالي

مرزوق ياسين

إبراهيم الاسلمي

مازن الشلالي

عبد الوهاب محمد العرشي

آسيا ثابت

محمد الدين

غازي العراقي

صالح الشريف

محمد غبسي

ياسين البكالي

راوية العتواني