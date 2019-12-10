شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما حملت به «سفاحا» ..فتاة تعرض طفلها للبيع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجردت فتاة مصريه من إنسانيتها، حيث قررت التخلص من طفلها الذي حملت به بعد علاقة محرمة مع شاب، من خلال بيعه.

وعرضت الفتاة طفلها للبيع، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقابل مبلغ 48 ألف جنيه مصري.

جديد "الخليج 365"

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وألقت مباحث الآداب، القبض على المتهمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.