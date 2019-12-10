شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مشاجرة بين شاب وفتاة في شارع عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الاثنين، مشاجرة بين شاب وفتاة في منطقة الرابية بالعاصمة عمان. وظهر في الفيديو تشاجر شاب مع فتاة في الشارع العام بالعاصمة عمان وسط ضرب وصراخ وعراك بينمها الاثنين. جديد "الخليج 365" Advertisements وتدخلت احدى الفتيات التي كانت برفقة الفتاة المتشاجرة من أجل الفصل بينهما وابعادهما عن الطريق.

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