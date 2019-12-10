شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف مروري ينتهي بالاعتداء على شاب بساطور! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض شاب مصري للاعتداء بالضرب بالساطور في دولة الكويت من قِبل شخصين بسبب خلاف مروري. وأصيب المجني عليه 22 عامًا، بقطع في شرايين ساقه وجروح عميقة في الرأس. جديد "الخليج 365" Advertisements وأثار الحادث ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين تكرار التعدي على المواطنين المصريين في الخارج. ومن جانبها عبرت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم، عن أسفها لأسرة الشاب المصري لما حدث لنجلهم، وطمأنتهم بأن السلطات الكويتية قامت بالتحريات والإجراءات اللازمة وتكثيف البحث للقبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم للمحاكمة.

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