شكرا لمتابعة خبر عن اغتيالات مستمرة في العاصمة الموقتة عدن .. تعرف على ضحية الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدمة كبيرة للملك سلمان وولي عهده بعد الكشف عن اكبر شركة في السعودية يمتلكها زعيم الحوثيين .. وفروعها منتشرة في كل مدن المملكة (شاهد) عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويمسح بكرامة معين عبد الملك البلاط ويطلق هذا التهديد المرعب للشرعية كلها (تفاصيل طارية) شاهد بالفيديو والصور : معركة ودامية حامية الوطيس بين“الضربان وثعبان ضخم .. وابن آوى يقلب الموازيين الحكومة الشرعية تعلن حالة الطوارئ في محافظة البيضاء

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