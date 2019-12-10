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صنعاء - ياسمين الخيامي - اغرب زواج منذ خلق الله الارض..حسناء في غاية الجمال تعقد قرانها على ميت لا حياة فيه ومع ذلك تقوم بتغسيله كل يوم والخروج معه الى الشوارع للتنزه

2019/12/10 الساعة 07:28 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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