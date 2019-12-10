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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصعيد جديد..مليشيات الحوثي تقصف مواقع المشتركة في الجاح بالحديدة الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الخليج 365 بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، استهدفت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس الاثنين، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن مليشيات الحوثي الإرهابية قامت بقصف مواقع تمركز القوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل عنيف. وأضاف المصادر، أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة والرشاشة نحو مواقع القوات ، مستخدمة الأسلحة من عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا وسلاح معدل البيكا والأسلحة الرشاشة الخفيفة وبالأسلحة القناصة . وأشارت المصادر، إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية صعدت في الآونة الأخيرة من انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية بشكل كبير في الجاح وكافة مناطق جنوب محافظة الحديدة .

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