عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على مساحة 8 آلاف متر مربع..مشروع جديد لرصف شوارع وسط المكلا

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365

ناقش محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح الاثنين، الدراسات النهائية لمشروع تحسين ورصف الشوارع المحاذية لمسجد جامع عمر بوسط مدينة المكلا.

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وخلال لقاء جمع البحسني مع مدير مشروع الأشغال العامة بـ"حضرموت المهرة سقطرى" ، تعرف المحافظ على مكونات المشروع الذي يمتد على مساحة 8 الآلاف متر مربع من الشوارع الرئيسية والفرعية المحاذية لمسجد جامع عمر.

وأكد اللقاء، أن هذا المشروع سيسهم في تحسين وتطوير البنية التحتية للسوق الشعبي المحاذي لمسجد جامع عمر التاريخي بوسط مدينة المكلا.