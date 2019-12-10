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صنعاء - ياسمين الخيامي - نهاية كارثية وعقاب عادل لمتسولة يمنية لجأت لحيلة شيطانية لا تخطر على بال ابليس للتسول وجمع اموال كبيرة ( شاهد صورة صادمة تكشف الحيلة الماكرة للمتسولة )

2019/12/10 الساعة 06:28 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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