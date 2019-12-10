شكرا لمتابعة خبر عن الجريمة التي هزت المملكة ..حسناء ومتزوجة ذهبت للرقية الشرعية لكنه خدرها بمشروب منوم وقام بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا دون علمها والنتيجة كارثية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الجريمة التي هزت المملكة ..حسناء ومتزوجة ذهبت للرقية الشرعية لكنه خدرها بمشروب منوم وقام بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا دون علمها والنتيجة كارثية

2019/12/10 الساعة 06:11 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر الجريمة التي هزت المملكة ..حسناء ومتزوجة ذهبت للرقية الشرعية لكنه خدرها بمشروب منوم وقام بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا دون علمها والنتيجة كارثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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