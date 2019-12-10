شكرا لمتابعة خبر عن مشروب بسيط ورخيص الثمن ومتوفر في كل بيت..تناولته على الريق والنتيجة مذهلة لأنه يخلصك من كل هذه الامراض الخطيرة والفتاكة ويطهر جسمك من السموم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مشروب بسيط ورخيص الثمن ومتوفر في كل بيت..تناولته على الريق والنتيجة مذهلة لأنه يخلصك من كل هذه الامراض الخطيرة والفتاكة ويطهر جسمك من السموم

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