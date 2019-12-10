- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدعم إماراتي.. إعادة التيار الكهربائي على الأحياء المتضررة من الأمطار بسقطرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم إماراتي.. إعادة التيار الكهربائي على الأحياء المتضررة من الأمطار بسقطرى
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الخليج 365
بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية،قامت الفرق التابعة لشركة دكسم باور، الاثنين، استكمال أعمال الصيانة لخطوط الكهرباء في الأحياء التي تضررت جراء هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة سقطرى.
و توزعت الفرق الهندسية منذ الصباح على الأحياء المتضررة في مصاقبهن، ومعنوفة، وسرهن، لإصلاح الخطوط التي تضررت،وذلك لسرعة إعادة التيار الكهربائي للمواطنين.
وقامت الشركة كإجراء احترازي بقطع التيار على الحارات التي تضررت خطوط الكهرباء فيها ،حفاظا على سلامة المنازل و المواطنين خاصة عند اشتداد هطول الأمطار الغزيرة وضعف الرؤيا.
من جانبهم، أشاد المواطنون في الأحياء بالجهود المبذولة من شركة دكسم وحرصها على سرعة إعادة خدمة التيار الكهربائي لمنازلهم .
كانت هذه تفاصيل خبر بدعم إماراتي.. إعادة التيار الكهربائي على الأحياء المتضررة من الأمطار بسقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.