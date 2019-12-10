عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم إماراتي.. إعادة التيار الكهربائي على الأحياء المتضررة من الأمطار بسقطرى

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365

بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية،قامت الفرق التابعة لشركة دكسم باور، الاثنين، استكمال أعمال الصيانة لخطوط الكهرباء في الأحياء التي تضررت جراء هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة سقطرى.



Advertisements

و توزعت الفرق الهندسية منذ الصباح على الأحياء المتضررة في مصاقبهن، ومعنوفة، وسرهن، لإصلاح الخطوط التي تضررت،وذلك لسرعة إعادة التيار الكهربائي للمواطنين.

وقامت الشركة كإجراء احترازي بقطع التيار على الحارات التي تضررت خطوط الكهرباء فيها ،حفاظا على سلامة المنازل و المواطنين خاصة عند اشتداد هطول الأمطار الغزيرة وضعف الرؤيا.

من جانبهم، أشاد المواطنون في الأحياء بالجهود المبذولة من شركة دكسم وحرصها على سرعة إعادة خدمة التيار الكهربائي لمنازلهم .