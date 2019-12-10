في انتهاك جديد..مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في انتهاك جديد..مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنينبالحديدة
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الخليج 365
في انتهاك جديد للهدنة الأممية،استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .
وأفادت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في المدينة بنيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة ، مستهدفة منازل المواطنين في أوقات متفرقة نهار اليوم وحتى ساعات المساء .
وأضافت المصادر، أن عمليات الاستهداف التي تشنها المليشيات على الأحياء السكنية في مدينة حيس، تسببت بحالة من الرعب والفزع في صفوف الأهالي وخصوصاً النساء والأطفال .
من جانبهم، عبر المواطنون عن استيائهم من مواصلة مليشيات الحوثي تماديها في ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق الأبرياء.
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