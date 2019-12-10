لمواجهة المؤامرة التي تستهدف عدن..لقاء بين الزُبيدي وقيادة قوات الدعم والإسناد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لمواجهة المؤامرة التي تستهدف عدن..لقاء بين الزبيدي وقيادة قوات الدعم والإسناد

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365

أكد الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أن هناك مهام كبيرة تقع على عاتق قوات الدعم والإسناد في ظل المؤامرة التي تستهدف أمن واستقرار العاصمة عدن.



وأضاف الزُبيدي، خلال لقائه أمس الإثنين، بقيادة قوات الدعم والإسناد، أن هناك بعض القوى تحاول تحريك عناصر الإرهاب والتطرف، لإظهار عدن بالمدينة غير المستقرة.

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وأشاد الزُبيدي، خلال اللقاء بالدور البطولي الذي تضطلع به قوات الدعم والإسناد، وتنفيذها لكل المهام المنوطة بها.

وأكد، على أهمية تعزيز الجهد والتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية لتعزيز حالة الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة في داخل العاصمة عدن.

من جهتها أكدت قيادة قوات الدعم والإسناد على قدرتها على تأمين العاصمة وكل المناطق التي تنتشر فيها، وجاهزيتها لإنجاز كل مايناط بها من مهام.

وعبرت عن تقديرها لاهتمام ومتابعة الرئيس عيدروس الزُبيدي لجاهزية وقدرات قوات الدعم والإسناد وحرصه على تذليل كل مايعترضها من صعاب.