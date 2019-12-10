شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث : الحكومة الشرعية تعلن حالة الطوارئ في محافظة البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويمسح بكرامة معين عبد الملك البلاط ويطلق هذا التهديد المرعب للشرعية كلها (تفاصيل طارية) شاهد بالفيديو والصور : معركة ودامية حامية الوطيس بين“الضربان وثعبان ضخم .. وابن آوى يقلب الموازيين لأول مرة .. الكشف عن قائد اللواء الذي خان الرئيس الراحل على عبدالله صالح .. وكان يقصفهم من الخلف.. وما قال عنه ياسر العواضي بالفيديو : تعرف على تاجر الحرب المسيطر على كل شيء باليمن ما عدا الهواء خاصة في العاصمة الموقتة عدن .. وما سر قوة الرجل الغامض وكيف جمع ثروته (شاهد)

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