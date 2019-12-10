شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن المغامسي يفجر مفاجأة في تعليقه على إطلاق النار في قاعدة فلوريدا العسكرية من قبل طالب سعودي..شاهد ماذا قال..؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة بالسعودية، وقوفه خلف الملك سلمان وولي عهده في مكافحة الإرهاب. جاء ذلك في تعليقه على حادث إطلاق طالب سعودي النار في قاعدة عسكرية في فلوريدا بأمريكا، في حادق أدى إلى مقتل 4 (منهم منفذ الهجوم) وإصابة 7 آخرين. جديد الخليج 365: Advertisements وقال المغامسي في تغريدة على صفحته بتويتر: "(ما قام به الطالب السعودي من قتل وإطلاق نار في ( فلوريدا ) لا يقرّهُ الشرع ، وينكره العقل ، وتأباه الأعراف ، وهو بهذا العمل لا يمثّلُ إلا نفسه .. وكلنا خلف قيادتنا الرشيدة المناوئة للإرهاب بكل صوره وأشكاله وأمكنته)".

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