شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن زوجة الفنان أحمد الفيشاوي تتخطّى حدود الجرأة وترقص في الشارع..شاهد(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الخليج 365: Advertisements شرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع Facebook. وتظهر ندى في الفيديو وهي تخرج من سيارتها وترقص في الشارع على أنغام أغنية "جابو سيرته" للمغنية أصالة. من ناحية أخرى ينشغل أحمد الفيشاوي بتصوير مشاهده في فيلم "أشباح أوروبا" إلى جانب هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.



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