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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هطول أمطار على بعض مناطق حضرموت صور الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة مساء الإثنين، على بعض مناطق حضرموت.

وأوضحت جهات الطقس أن أمطاراً خفيفة هطلت على مديرية غيل باوزير، وكذلك أمطار خفيفة على منطقة العيون بساحل حضرموت.

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