رسائل يمنية للأمم المتحدة بشأن مبادرة المشاط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس، أنه تم توجيه رسائل عدة للأمم المتحدة حول مبادرة الرئيس المشاط لوقف العدوان على اليمن وأهمية تلك المبادرة لبناء السلام.

وأشاد العيدروس خلال فعالية أقيمت بالعاصمة صنعاء حول دور نشطاء اليمنيين في الخارج المناهضين للعدوان، بحضور أعضاء من المجلس السياسي الأعلى ووزراء في حكومة الإنقاذ وقادة أحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كما أثنى على الشخصيات اليمنية في الخارج من رفضت الارتزاق وتتواصل بالحكومة في صنعاء للقيام بواجبها في توضيح الحقائق للعالم.

من جهته أشار عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي إلى أن اليمن يملك أسلحة حديثه كما أعلن وزير الدفاع، مضيفا نحن نجنح للسلم من موقع القوة وعلى الأعداء فهم ذلك.

وثمن السامعي نثمن انتصارات الجيش واللجان الشعبية، متوجها بالشكر لناشطي اليمن في الخارج معتبرا أنهم صوت اليمن إلى العالم.