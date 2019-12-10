تقرير : 7 الآلاف و628 عملية عدائيه للعدوان السعودي على اليمن في أكتوبر الماضي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أوضح تقرير فريق التواصل الخارجي خلال شهر أكتوبر 2019 نفذ العدوان السعودي الأمريكي 7 الآلاف و628 عملية عدائيه شملت الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي على البلاد.

وأكد مدير عام النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني د/ مازن الصوفي خلال فعالية أقيمت بالعاصمة صنعاء حول دور نشطاء اليمن في الخارج المناهضين للعدوان، بحضور أعضاء من المجلس السياسي الأعلى ووزراء في حكومة الإنقاذ وقادة أحزاب ومنظمات المجتمع المدني، أكد أن الأمم المتحدة تظهر تقاعسا في الضغط على تحالف العدوان لرفع الحصار عن مطار صنعاء.

وأضاف أن نشطاء يمنيين وعرب في الخارج يسجلون مواقف مشرفة في الضغط لرفع الحصار عن مطار صنعاء بموازاة تخاذل أممي وعجز مجلس الأمن.

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وأشار إلى أن 12 منظمة دولية إنسانية وحقوقية تعتبر الحصار على المطار الرئيسي في اليمن جريمة لا تغتفر، لافتا إلى أن المجلس النرويجي طالب بإعادة فتح مطار صنعاء واعتبر إغلاقه بمثابة إعاقة لوصول المساعدات.

ونوه إلى أن تقارير وبيانات منظمة هيومن رايتس ووتش وأطباء بلاحدود والصليب الأحمر دعت إلى إعادة فتح مطار صنعاء بصورة عاجلة.

من جهته أوضح نائب وزير المغتربين زايد الريامي أن 95 % من تحويلات المغتربين تأتي عبر مكاتب الصرافه وتنفق في المواد الاستهلاكية.

ودعا الريامي لاستكمال إنشاء بنك المغتربين لتسهيل وتأمين استثمارات المغترب اليمني في بلده وبما يحقق الفائدة الاقتصادية